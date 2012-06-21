Зазвичай під час таких заходів люди лише узагальнено уявляють, куди і як використають їхню кров. Тим благороднішим стає вчинок тих, хто виявляє бажання поділитися дорогоцінною кров’ю. Представники національної поліції, прикордонної служби, районного військового комісаріату, управління соціального захисту населення, аграрного ліцею, ДПРЧ-28, фермерських господарств «Нібулон» і «Незалежність» — загалом 52 добровольці відгукнулися на заклик Біловодської багатопрофільної лікарні й стали донорами.
Цього дня вони пройшли тест і здали кров у банк крові лікувального закладу, яку тепер використають у разі потреби для тих, хто потребуватиме її переливання. «Упевнений, що завдяки нашій злагодженій роботі буде врятовано не одне людське життя», — сказав на знак подяки землякам головний лікар Роман Чередниченко.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»