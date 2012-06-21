У День Незалежності на Хрещатику в Києві замість військового параду відбудеться хода Гідності. Про це керівник Офісу Президента України Андрій Богдан повідомив на брифінгу у столиці. «Цього року Україна святкуватиме День Незалежності у новому форматі, про що повідомив Президент: замість традиційного параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією військової техніки на центральній вулиці столиці відбудеться хода Гідності, — уточнив посадовець. — Цей захід у європейському стилі покликаний започаткувати нову традицію вшанування всіх, хто пишається Україною».
Передбачено, що Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ ЗСУ, ветерани АТО й ООС зможуть долучитися до представників своїх бригад. Разом із військовими будуть медики, вчителі, спортсмени, дипломати й волонтери, повідомляє УНІАН. У заході візьме участь Президент Володимир Зеленський і керівництво держави. Глава держави звернеться до українського народу.
У центрі Києва відбудеться концерт, який організовує один з найвідоміших українських режисерів.