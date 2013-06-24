9 травня Європейський Союз відзначає День Європи — символ миру, єдності та спільних цінностей. Україна святкує разом з ЄС, адже євроінтеграція — наш стратегічний курс. Це свято уособлює демократію, верховенство права, повагу до прав людини — принципи, які поділяє і Україна. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністерство охорони здоров’я України системно впроваджує Угоду про асоціацію між Україною та ЄС у сфері охорони здоров’я. Станом на 2025 рік ми виконали 88% зобов’язань. Трансформація охоплює регуляторну політику, медичну безпеку, доступність лікарських засобів і прозорість системи.

“В межах імплементації Угоди про асоціацію ми активно адаптуємо національне законодавство у сфері охорони здоров’я до acquis ЄС. У 2022 році, коли Україна отримала статус кандидата, цей процес значно пришвидшився. Попри всі виклики повномасштабного вторгнення, ми не зупинилися, а навпаки — посилили реформи у сфері охорони здоров’я”, — зазначила заступник Міністра охорони здоровʼя з питань європейської інтеграції Марина Слободніченко.

Імплементація законодавства ЄС у сфері охорони здоров’я здійснюється у 4 ключових напрямах:

громадське здоров’я й інтеграція в загальноєвропейські системи контролю та профілактики інфекційних хвороб;

впровадження стандартів ЄС у наданні медичних послуг;

фармацевтика та забезпечення доступу до безпечних і високоякісних лікарських засобів;

медична освіта та кадровий потенціал.

Охорона здоров’я є одним із ключових напрямів у процесі переговорів щодо членства України в ЄС. Вона присутня у 21 з 35 переговорних розділів, що свідчить про її вагоме кроссекторальне значення та вплив на політику безпеки, економіки, екології, соціального захисту та науки. В лютому 2025 року відбувся скринінг на відповідність українського законодавства праву Європейського Союзу за розділом 28 «Захист прав споживачів та охорона здоровʼя». Українська делегація презентувала 15 ключових тем серед яких лікарські засоби для людей та ветеринарії, косметична продукція, медичні вироби, психічне здоров’я тощо.

Охорона здоров’я стала першою сферою, де Україна ініціювала прискорену інтеграцію — доступ до ключових систем ЄС ще на етапі кандидатства, оскільки нормативно-правова база у сфері охорони здоров’я вже наближена до acquis ЄС. Україна чітко окреслила чотири пріоритетні напрями для поглиблення інтеграції: лікарські засоби, клінічні випробування, біоциди та косметична продукція.

Триває цифрова трансформація медичної сфери для розвитку диджитал-технологій та формування єдиного медичного інформаційного простору.

Україна вже є учасником багатьох європейських форматів — як технічних, так і політичних. Серед ключових досягнень МОЗ у межах євроінтеграційного треку:

Україну долучено до програм EU4Health;

МОЗ залучено до участі в HERA Board;

МОЗ та представників шести українських фармвиробників включено до Critical Medicine Alliance;

МОЗ доєднано до ІТ-системи European Reference Networks;

Єврокомісією погоджено та розпочато 3 проєкти TAIEX (медичні вироби, косметика, біоциди);

Єврокомісією погоджено 2 проєкти Twinning (щодо створення ОДК та реагування на транскордонні загрози);

МОЗ та Держлікслужбу включено в робочі групи EMA (з питань перевірки GMP, належної клінічної практики — GCP, GMDP та фармаконагляду — PhV IWG)

Україна інтегрується у систему охорони ЄС через співпрацю з DG ENEST, DG SANTE, HERA, EMA, ECDC, PIC/S, EUDA (European Union Drugs Agency), EDQM (European Pharmacopoeia);

Україна доєдналася до Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту.

Наш фокус — гармонізація законодавства та імплементація актів права ЄС до 2027 року, цифровізація системи охорони здоров’я, включно з розвитком eHealth, телемедицини та впровадженням стандартів ЄС у збереження та обмін медичними даними. Окрему увагу приділяємо підвищенню інституційної спроможності фахівців через навчання, тренінги та використання можливостей ЄС і грантової підтримки, зокрема в межах програм EU4Health та «Горизонт Європа».

Міністерство охорони здоров’я України вітає з Днем Європи та дякує всім партнерам за підтримку євроінтеграційного шляху. Разом будуємо сучасну, ефективну та європейську систему охорони здоров’я.