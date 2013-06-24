26 квітня 2023 року у м. Київ зустрілися Міністр юстиції України Денис Малюська та новий глава делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Юрг Еглін. На зустрічі також була присутня заступник Міністра юстиції України Олена Висоцька. Сторони обговорили питання щодо військовополонених, заходів, які здійснюються в тісній співпраці Міністерства юстиції України з МКЧХ, а також дотримання основоположних норм міжнародного гуманітарного права в сучасних реаліях порушення всіх можливих принципів ведення війни державою-агресором. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр юстиції України Денис Малюська подякував представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста за матеріально-технічну допомогу, надану в умовах агресивної війни російської федерації. Очільник Мін’юсту підкреслив: «Україна завжди є відкритою до рекомендацій своїх партнерів у сфері вдосконалення існуючого законодавства та розвитку своєї правової політики».

У свою чергу, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста висловили вдячність за можливість відвідувати місця тримання військовополонених та наголосили на тому, що Україна демонструє неухильне дотримання норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1929 року та міжнародного гуманітарного права в цілому. За словами головного юридичного фахівця та керівника юридичного департаменту штаб-квартири МКЧХ у Женеві Кордули Дроге, за роки своєї незалежності Україна вибудувала стійку та транспарентну систему національного права у відповідності до принципів МГП, завдяки чому є надійним партнером в очах міжнародної спільноти.

Сторони подякували одна одній за змістовний діалог та підтвердили свою готовність до подальшого співробітництва з метою дотримання норм міжнародного гуманітарного права.