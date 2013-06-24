У 2024 році більше половини видатків державного бюджету пішло на оборонні цілі. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 10 січня, передає повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Цьогоріч сили оборони будуть профінансовані на понад 2,2 трлн грн, що становить більше 26% ВВП країни. Особливий акцент робимо на зростанні потужностей українського ОПК. Більше дронів, ракет, снарядів, артилерії, броньованої техніки», — наголосив очільник Уряду.

Великі надії, за словами Прем’єр-міністра, будуть покладені на масштабування так званої «данської моделі» — замовлення партнерами озброєння в українських оборонних підприємств для потреб України.

Денис Шмигаль також зауважив, що Уряд чітко рухається шляхом визначених пріоритетів у секторі цивільних видатків. Так, соціальні виплати минулого року профінансовані вчасно і в повному обсязі: понад 730 млрд грн пенсій та майже 180 млрд грн соціальних допомог.

«В освіті спрямували 7,5 млрд грн на шкільні укриття, 2 млрд грн — на харчування учнів початкових класів, 1,5 млрд грн — на реформу НУШ, 549 млн грн — на оновлення майстерень профтехів», — зазначив Прем’єр-міністр.

У галузі медицини за програмою медичних гарантій було виплачено 155,6 млрд грн. Зокрема, майже 5 млрд грн на реабілітацію, 5,2 млрд грн — на програму доступні ліки, понад 749 млн — на програму зубопротезування та зуболікування військових і ветеранів. За словами очільника Уряду, цьогоріч медичні гарантії розширені, а їх фінансування складе понад 175,5 млрд грн.