Нарощування вітчизняних виробничих спроможностей ОПК, розвиток ракетної програми, збільшення виробництва далекобійних дронів, розвиток системи укриттів за фінською моделлю – Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритети в оборонній сфері, над якими Уряд працюватиме цього року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час засідання Кабінету Міністрів 3 січня Глава Уряду зазначив, що на забезпечення армії та посилення оборонної промисловості в державному бюджеті передбачені рекордні видатки.

“Загалом на оборону і безпеку заклали 2 трильйони 230 млрд грн. Кожна гривня платників податків із держбюджету буде знову направлятися на ці потреби.

Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд грн. Плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до 30 млрд доларів”, — наголосив Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що у межах проекту “Зброя перемоги” будуть запроваджені довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.

“Особливу увагу будемо приділяти компоненту далекобійності та ракетній програмі. Завдання від Президента України — виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів”, — підкреслив Прем'єр-міністр.

Крім того, за його словами, увага приділятиметься розвитку “данської моделі”, за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. За зазначеним проектом у 2025 році планується залучити понад 1 млрд доларів.

Денис Шмигаль зазначив, що у сфері безпеки робитиметься акцент на розвитку системи укриттів за фінською моделлю: “Це державно-приватне партнерство, яке передбачає велику мережу надійних укриттів. У мирний час ці укриття матимуть різне цільове призначення”.