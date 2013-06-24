Україна була готова до того, що росія спробує знищити важливі інфраструктурні об’єкти — розроблялися різні сценарії реагування. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

«Українська енергосистема функціонує в нормальному режимі. Ми не запитували аварійну допомогу в наших європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає. Прямо зараз продовжуються ремонтні роботи. Загалом електропостачання відновлено для майже 4 тисяч населених пунктів та мільйонів споживачів», — сказав очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, держава закупила необхідне резервне обладнання. Вже зараз ДСНС за потреби забезпечує мобільними електростанціями соціально важливі об’єкти в містах, де електропостачання поки відсутнє.

Водночас як наголосив Денис Шмигаль, усі мають бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Там, де це необхідно, для уникнення перевантаження енергетичних мереж вимикається світло за графіком.

«Не будемо прикрашати дійсність — ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло», — зауважив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль підкреслив, що Уряд разом із місцевою владою накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечують ремонти пошкодженої інфраструктури. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.