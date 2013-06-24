За останні пів року держава бачить прогрес у створенні нових індустріальних парків. Для їх розвитку цього року в бюджеті закладено 1 млрд грн. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

Під час засідання 15 березня Уряд ухвалив рішення про започаткування ще двох нових індустріальних парків.

«Перший розташований у Рівненській області. Це індустріальний парк зі спеціалізацією на промислову переробку. Очікується створення 1400 робочих місць та інвестиції на суму більш ніж 1 млрд грн», — сказав Прем’єр-міністр.

Другий індустріальний парк буде на Львівщині. Спеціалізація — так само переробна промисловість з особливим акцентом на меблевому виробництві.

«Інвестиції — більше 2 млрд грн. Очікується створення більш ніж 2 тисяч нових робочих місць», — відзначив Денис Шмигаль.

Крім того, Уряд продовжує покращувати умови для великих інвестиційних проектів. Кабінет Міністрів затвердив документ, який дає можливість інвесторам отримати компенсацію за збудовані ними об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

«Тобто, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ, або електроенергію до свого заводу чи іншого об’єкта інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати», — зауважив Прем’єр-міністр.

Крім того, за словами очільника Уряду, інвестор тепер матиме можливість отримати і компенсацію своїх витрат за підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

«Ми про це говорили з бізнесом. Дуже важлива і принципова історія. Це дасть додаткові інвестиції та нові великі проекти для нашої економіки», — підкреслив Денис Шмигаль.