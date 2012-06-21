Уряд намагається розв’язати проблеми шахтарів, котрі потерпають через вимушені простої та затримки виплати заробітної плати. Цьому питанню було посвячено сьогоднішнє засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
У режимі відеоконференції з урядовцями спілкувалися голови шахтарських міст і голови міст, де розташовані електростанції, з різних регіонів країни, які звернулися до уряду з проханням вивчити загрозливу ситуацію в їхніх містах і селищах, вжити заходів для унеможливлення «катастроф місцевого значення».
В.о. міністра енергетики Ольга Буславець запевнила представників місцевого самоврядування, що уряд уже ухвалив відповідне рішення, яке допоможе забезпечити збалансованість електроенергетичної галузі, і це відновить роботу шахт, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Нинішня ситуація склалася через недотримання низкою компаній визначених показників Прогнозного балансу генерації електроенергії в травні та на початку червня поточного року, а також через заміщення обсягів споживання вугілля вітчизняного видобутку природним газом, що використовують ТЕС для виробництва електричної енергії.
Як наслідок — призупинено роботу шахт, шахтарі вимушено простоюють, платню їм затримують, що призводить до зростання соціально-економічної напруженості у вугільних регіонах.
Для розв’язання цієї проблеми 17 червня Кабінет Міністрів затвердив розроблене Міністерством енергетики Розпорядження «Про забезпечення паливної збалансованості електроенергетичної галузі України та безпеки постачання електричної енергії», яке стимулює збільшення попиту на вугільну продукцію вітчизняного видобутку, завантаження державних вугледобувних підприємств і зменшення державних дотацій державним шахтам, збереження робочих місць у кризовий період та виконання зобов’язань з виплати заробленого шахтарям.
Денис Шмигаль наголосив: «Ми брали зобов’язання перед українськими шахтарями. Це обіцянка, що робітники державних шахт отримуватимуть платню вчасно і в повному обсязі. Наші кроки зараз — це реалізація таких обіцянок. Ми підтримали вугледобувну галузь і повертаємо для роботи тисячі шахтарів».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»