Єдність України та Європи - це запорука спільної безпеки та економічного розвитку. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час саміту Support Ukraine, передає пресцентр Урядовий портал.

«Поки ми стоїмо пліч-о-пліч, ніхто та ніщо не зможе нас зламати», — зазначив Глава українського Уряду і додав, що наша держава була, є і буде невід’ємною частиною великого європейського простору.

Він також підкреслив, що в України є ключ до енергетичної незалежності Європи, незалежності від критично важливої сировини та потенціалу створення великого виробничого та логістичного центру для всього континенту.

Прем’єр-міністр зазначив, що наша країна платить дуже високу ціну в боротьбі з росією.

«Своїм опором ми дали Європі час для того, щоб згуртуватися та діяти. Час для конкретних кроків заради убезпечення континенту від катастрофи. В жодному разі не можна змарнувати цей ресурс», — переконаний Денис Шмигаль.

За його словами, на часі ухвалення консолідованих рішень для європейської безпеки.

«Україна вже робить все можливе, щоб захистити наш спільний дім. Ми будемо робити це і далі. Розраховуємо, що Європа та світ гідно дадуть відповідь на виклик часу. Відповість діями, лідерством та солідарністю. Настав час сильної Європи, де сильна Україна займе своє повноправне місце», — наголосив Прем'єр-міністр.