Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 12 березня провів вiдео-розмову із очільником уряду Естонської Республіки Каєю Каллас. Сторони обговорили розвиток торгово-економічних відносин, зміцнення співпраці в галузі енергетики та цифрових технологій.

Денис Шмигаль привітав Каю Каллас із призначенням на посаду Прем’єр-міністра Естонії та відзначив, що Україна цінує активний політичний діалог між державами.

Глава українського уряду підкреслив, що Україна продовжує реалізацію всіх розпочатих реформ і тримає незмінний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Одним із стратегічних кроків у напрямку інтеграції до Європейського Союзу, за словами Прем’єр-міністра України, є синхронізація у 2023 році об’єднаної української енергосистеми із європейською мережею ENTSO-E.

Денис Шмигаль додав, що Україна також зацікавлена в обміні досвіду з Естонією в розвитку альтернативних джерел енергії.

Як зауважив Прем’єр-міністр України, сфери цифровізації та електронного урядування є одними з пріоритетних напрямів співпраці з Естонією.

«Україна запустила електронний паспорт, електронне посвідчення водія. Наразі ми цифровізували понад 100 державних послуг і до кінця цього року маємо на меті запустити paperless government в усіх сферах. Естонія має багатий досвід у сфері діджиталізації та електронних публічних послуг, тож ми маємо гарні перспективи для співпраці», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України подякував за незмінну підтримку Естонською Республікою суверенітету та територіальної цілісності України у зв’язку з агресією Російської Федерації. Денис Шмигаль також висловив вдячність естонській стороні за готовність взяти активну участь в ініціативі «Кримська платформа».

Зі свого боку Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас висловила впевненість у продуктивній співпраці з Україною та зазначила про готовність Естонії поділитися досвідом у впровадженні реформи судової системи.