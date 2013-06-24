Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з новопризначеним Прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Урядовці обговорили зміцнення двосторонньої співпраці між державами.

Денис Шмигаль подякував за ухвалення Плану довгострокової підтримки України на період до 2028 року, що передбачає безпекову, фінансову й гуманітарну допомогу нашій державі.

«Ісландія також робить внески у безпекові ініціативи НАТО для України та чеську ініціативу щодо артилерійських боєприпасів. Допомагає з військовим спорядженням та навчає українських військових. Цінуємо таку солідарність», — зазначив очільник українського Уряду.

Сторони торкнулися, серед іншого, підготовки до Саміту миру у Швейцарії та реалізації відповідної формули Президента України Володимира Зеленського.

Денис Шмигаль висловив вдячність Б’ярні Бенедіктссону за його особисті зусилля на підтримку України та розвиток співробітництва між державами.