Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з новопризначеним Прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном.
Урядовці обговорили зміцнення двосторонньої співпраці між державами.
Денис Шмигаль подякував за ухвалення Плану довгострокової підтримки України на період до 2028 року, що передбачає безпекову, фінансову й гуманітарну допомогу нашій державі.
«Ісландія також робить внески у безпекові ініціативи НАТО для України та чеську ініціативу щодо артилерійських боєприпасів. Допомагає з військовим спорядженням та навчає українських військових. Цінуємо таку солідарність», — зазначив очільник українського Уряду.
Сторони торкнулися, серед іншого, підготовки до Саміту миру у Швейцарії та реалізації відповідної формули Президента України Володимира Зеленського.
Денис Шмигаль висловив вдячність Б’ярні Бенедіктссону за його особисті зусилля на підтримку України та розвиток співробітництва між державами.