Робота із залучення та встановлення енергетичного обладнання триває в режимі реального часу. Уряд акцентує увагу на дев’яти прифронтових та прикордонних регіонах — саме їхні потреби закриваються перш за все. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

«Особливо вразливі міста, які залежні від великих теплоенергетичних станцій. Саме ТЕС і ТЕЦ росія цілеспрямовано атакувала, знищивши або пошкодивши майже 90% усієї теплової енергогенерації України. Наша мета — дати цим громадам альтернативні джерела постачання тепла та електрики», — наголосив Денис Шмигаль.

Зокрема, для Харкова надійшло або підтверджено надходження 127 когенераційних та восьми газопоршневих установок, 60 блочно-модульних котелень, 32 потужних генераторів електроенергії.

Глава Уряду відзначив, що загалом потреби житлово-комунальних підприємств у когенераційних установках покриті більш ніж на половину.

«Вже наявні 182 когенераційні установки, з яких 83 працюють. Їхня сумарна потужність 147,3 МВт. Решта когенераційного обладнання буде встановлено до кінця цього року. Також покрита потреба в 239-ти блочно-модульних котельнях загальною потужністю близько 635 МВт», — повідомив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував міжнародним партнерам за безпрецедентну солідарність. Зокрема, у Фонді підтримки енергетики України партнери акумулювали близько 700 млн євро перерахованих та анонсованих коштів. Також, за словами Прем’єр-міністра, Україна очікує на успішне завершення переговорів стосовно збільшення лімітів на імпорт електроенергії з ЄС: з 1,7 до 2,2 ГВт.