План відновлення України має включати три етапи. Про це Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв’ю «РБК-Україна». Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами Глави Уряду, перший етап – це оперативне відновлення під час ведення бойових дій. Мова, зокрема, йде про ремонти дахів, вікон, дверей у пошкоджених будинках. А також відновлення критичної інфраструктури, коли зруйновані мости замінюються понтонними мостами, тимчасово латаються дороги, відновлюється залізниця.

Після завершення воєнних дій передбачено другий етап відновлення. Спочатку, як підкреслив Глава Уряду, що буде проведено інвентаризацію збитків, затвердження проєктно-кошторисних документацій та узгодження із партнерами.

«Ми хочемо, щоб вони взяли участь у відновленні України за регіональним принципом. Вже з десяток країн сказали, що вони хочуть відновлювати. Поки буде тривати цей етап до великого відновлення, звичайно, треба буде робити певні речі: розселяти людей, купувати наявне житло, робити замовлення на будівництво наступного, робити додаткові державні програми, щоб стимулювати будівництво в Україні. Стимулювати створення заводів для виготовлення будівельних матеріалів», - підкреслив Прем‘єр-міністр.

Третій етап, який передбачає структурні зміни - це повний план відновлення України. План передбачає зміну парадигми держави в цілому - відбудова та відновлення разом із партнерами за регіональним і параметричним принципом.

«У кожному місті має бути сміттєпереробний завод, якісно відновлені мережі, має бути якісна питна вода й водовідведення, очисні споруди. Нас буде цікавити «зелена» економіка, менше викидів на підприємствах. Якщо ми відновлюємо підприємство, ми не ставимо застаріле обладнання й печі, ми будемо ставити сучасне обладнання, енергоекономне та з дуже низьким рівнем викидів. Це нас цікавить і в цьому напрямку ми будемо рухатися», - наголосив Денис Шмигаль.