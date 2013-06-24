Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із представниками американського бізнесу, під час якої окреслив ключові переваги інвестування в Україну. Захід відбувся 23 квітня у Вашингтоні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Інвестиції в Україну — це інвестиції в майбутнього члена Європейського Союзу», — зазначив він. Денис Шмигаль підкреслив, що Україна розпочала перемовини про вступ з ЄС і прагне завершення цього процесу за два роки, паралельно триває інтеграція у Внутрішній ринок ЄС, впроваджуються європейські директиви для синхронізації законодавства.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна є унікальною можливістю для міжнародного бізнесу: створено виробничий хаб із конкурентною собівартістю для експорту продукції на ринки ЄС і світу та формується масштабний інвестиційний простір для інвестицій у відновлення країни.

Він підкреслив, що Уряд активно працює над створенням сприятливих умов для розвитку виробництва та технологічного бізнесу. Зокрема, відкрито 100 індустріальних парків із регуляторними та податковими пільгами, держава компенсує до 30% вартості великих проектів, а також забезпечуємо страхування ризиків. Окрема увага приділяється технологічним компаніям: унікальний режим Дія.Сіті з найнижчими податками в Європі сприяє розвитку галузі.

«Відбудова України стане найбільшим економічним проектом в Європі за останні покоління. Світовий банк оцінює загальний обсяг потреб на відновлення в понад 500 млрд доларів. А це ринок проектів, які будуть доступні приватному сектору до реалізації», — наголосив Денис Шмигаль та додав, що основними напрямками є житло, енергомережа, дороги, порти, інженерна інфраструктура.

Окремо Прем’єр-міністр підкреслив, що основним ресурсом для відновлення можуть бути заморожені російські активи.

«На Заході заморожено близько 300 млрд доларів активів рф. Країни G7 вже запустили механізм ERA, який передбачає використання прибутків від заморожених російських активів. Це 50 млрд доларів для України. Другий крок – повна конфіскація російських активів», — зазначив Денис Шмигаль та додав, що потрібно також впровадити податок на експорт російських енергоносіїв і сировини, аби покрити ту частину потреб на відновлення, яку не покриють заморожені російські активи.

Прем’єр-міністр подякував компаніям, які продовжують працювати в Україні, і тим, хто зайшов на український ринок. За його словами, торік в Україні з’явилася майже сотня нових компаній зі США, а кількість міжнародних компаній, що вже присутні на українському ринку й планують продовжувати інвестиції попри війну, збільшилась до 70% у 2024 році.

«Вдячні кожному бізнесу, який працює та інвестує в Україну, створює виробництва та робочі місця. Цінуємо внесок кожного у нашу стійкість та розвиток», — підкреслив Денис Шмигаль.