Україна стає світовим лідером з виробництва безпілотників. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на презентації новітніх зразків безпілотних систем для міжнародних партнерів в «Українському домі». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Глава Уряду разом із Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, з Віце-прем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим та представниками Держспецзв’язку оглянули українські розробки. Це, зокрема, великі ударні коптери, які знищують російські танки, склади, техніку, а також розвіддрони, які допомагають військовим планувати місії, та НРК, які можуть виконувати функції логістики, мінування та камікадзе.

«У січні цього року виробництво дронів збільшилося в 10 разів порівняно з минулим роком. Інвестиції в український ОПК — це те, що зміцнює нашу обороноздатність та посилює захист Європи», — зазначив Денис Шмигаль.

Також під час виставки єврокомісарам було продемонстровано наслідки руйнувань, спричинених атаками ворога, зокрема саркофагу ЧАЕС, та озброєння, яким росія завдає удару по українській інфраструктурі.

Прем’єр-міністр підкреслив, що пріоритетом України є подальший розвиток співпраці ЄС та України в оборонному секторі.

«Збільшення підтримки української оборонної промисловості через додаткове фінансування, прямі закупівлі оборонної продукції, створення спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями. Усе це дуже є важливе для зміцнення українських виробничих потужностей», — зазначив Денис Шмигаль.