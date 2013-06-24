Уряд ухвалив рішення, яке дозволить залучити 50 млн євро підтримки від ЄС на ремонт та розвиток української портової інфраструктури. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 2 серпня, передає пресцентр Урядовий портал.

На думку Прем’єр-міністра, робота українського морського коридору — ключове в напрямку допомоги аграріям із логістикою. Він зауважив, що за 11 місяців функціонування коридору вантажообіг в портах Великої Одеси склав 60 млн тонн. Майже 41 млн тонн — це експортоване продовольство.

«Це стало можливим завдяки успіху наших Сил оборони в Чорному морі, завдяки програмам підтримки експорту, завдяки страхуванню воєнних ризиків», — підкреслив Денис Шмигаль.

У напрямку розмінування сільгоспземель, за словами Прем’єр-міністра, вже обстежено, розміновано та повернуто у використання 310 тисяч гектарів.

«Держава виділяє 3,5 млрд грн на проект гуманітарного розмінування. Вже працює 47 операторів протимінної діяльності та понад 2,2 тис. саперів. Є в наявності 109 машин для розмінування, ще 68 — законтрактовано. Наше завдання — якнайшвидше повернути всі землі аграріїв у використання», — наголосив Прем’єр-міністр.

Уряд продовжує підтримувати й меліорації земель, на що в бюджеті цьогоріч закладено 200 млн грн.

«Будуємо та відновлюємо меліоративні системи на площі до 8 тисяч гектарів. Це допомагає збільшувати врожайність та дає додаткові інвестиції від самих аграріїв», — зауважив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, самовіддана робота аграріїв та підтримка від держави дозволяють Україні успішно проводити вже треті жнива за час повномасштабної війни. Аграрії вже зібрали більше 25 млн тонн зернових. Зокрема пшениці зібрано 19,5 млн тонн, а ячменю — 4,8 млн тонн.

«У п’яти регіонах збирання ранніх зернових та зернобобових культур завершено.

Вдячний всім, хто сьогодні працює в полі, хто працює для того, аби забезпечити Україну продовольством, посилити нашу економіку та підтримати світовому продовольчу безпеку», — відзначив Денис Шмигаль.