Сильна проукраїнська коаліція у світі — запорука перемоги України. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 18 квітня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Денис Шмигаль підбив підсумки робочого візиту до Канади та США. За його словами, союзники підтвердили, що вони будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно — до повної перемоги. Крім того, було досягнуто осяжних результатів, які зроблять Україну сильнішою.

«По-перше, отримали підтвердження, що нова програма з МВФ є частиною довгострокової підтримки на загальну суму 115 млрд доларів. Це кошти, які забезпечать стабільність нашої економіки та фінансової системи. З 24 лютого минулого року США надали нам 15,5 млрд доларів бюджетної підтримки. Отримали запевнення від Міністра фінансів США про додаткову фінансову допомогу до вересня», — відзначив Глава Уряду.

Про наміри виділити додаткові 3,1 млрд євро Прем’єр-міністр також говорив із Міністром фінансів Німеччини. Крім того, Франція планує виділити 2 млрд євро у межах довгострокового фінансування. Як зазначив Денис Шмигаль, Данія створює Спеціальний фонд на підтримку України на 1 млрд євро, а Швейцарія виділяє 1,8 млрд франків на найближчі роки.

«Окремо маємо важливу домовленість із Японією. Крім довгострокової програми підтримки, Японія — перша країна, яка робить внесок на 23 мільйони доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну. Це внесок до MIGA, який дозволить нам набагато легше повернути приватні іноземні інвестиції», — підкреслив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр зазначив, що у США він також підписав Меморандум із DFC та USAID щодо підтримки залучення інвестицій в Україну для втілення пріоритетних проектів відновлення та розвитку.

Серед іншого, Україна отримала підтвердження від Міністра фінансів США Джанет Єллен про виділення 1,5 млрд доларів на швидке відновлення та 800 млн доларів на енергетику.