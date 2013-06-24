9 травня у Львові відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Однією з ключових тем розмови став розвиток двостороннього стратегічного партнерства, закріпленого сторічною угодою, підписаною Президентом України Володимиром Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Кіром Стармером.

Також сторони обговорили ситуацію на фронті.

«Попри гучні заяви, росія не дотримується жодного перемирʼя. Ворог здійснює штурмові дії та обстрілює мирні міста», — наголосив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Україна закликає міжнародних партнерів активізувати зусилля з посилення тиску на росію, щоб примусити її до 30-денного припинення вогню. Одним з таких інструментів, за словами Прем’єр-міністра, є санкції.

Під час зустрічі Денис Шмигаль подякував Великій Британії за оголошення найбільшого санкційного пакета проти тіньового флоту російської федерації.

Глава українського Уряду наголосив на важливості ініціативи ERA, яка дозволяє спрямовувати кошти, забезпечені доходами від російських активів, на потреби України та Збройних Сил та подякував Великій Британії за участь у ній.

«Велика Британія залишається нашим надійним союзником. Дякуємо британському Уряду та народу за непохитну підтримку», — підкреслив Прем’єр-міністр.