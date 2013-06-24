12 квітня під час робочого візиту у Вашингтон (США) Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із керівництвом Світового банку. У зустрічі також взяли участь голова Національного банку України Андрій Пишний та Міністр фінансів України Сергій Марченко. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі Денис Шмигаль разом із Керуючим директором Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б’єрде підписали угоду про надання гранту Мультидонорського цільового фонду для відновлення енергетики України. Сума гранту складе 200 мільйонів доларів.

За словами Дениса Шмигаля, відновлення України розпочинається вже цього року, і енергетика — один із пріоритетів.

«Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електричної мережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області. Цієї зими ми перемогли росію у битві за світло й уже зараз готуємося до наступного опалювального сезону», — наголосив Прем’єр-міністр України.

У межах програми відбудови Україна та Світовий банк також активізують три проекти: у сфері енергетики — проект Re-Power, у сфері транспортної інфраструктури — проект RELINC, у сфері охорони здоров‘я — проект Heal Ukraine.

Денис Шмигаль підкреслив, що відновлення України стане найбільшим проектом відбудови в Європі з часів Другої світової війни і Україна зараз мобілізує підтримку партнерів для його реалізації.

«З представникам Світового банку ми обговорили спільну роботу в рамках Фінансового рамштайну, а також підготовку проекту страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни», — розповів очільник українського Уряду.

Денис Шмигаль подякував Світовому банку за підтримку України та програми відновлення, яку реалізує Уряд.