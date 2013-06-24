Уряд затвердив Указ Президента про передачу на користь України та українського народу низки російських активів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зауважив очільник Уряду, усе майно, яке планується конфіскувати, розділено на три категорії. Перша категорія — це майно, яке належить російській державі. Друга категорія — це активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із росії. Третя категорія — це активи російських банків. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Сьогодні Уряд затвердив Указ Президента, яким пропонується конфіскація 903 об’єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій — це корпоративні права, 824 позиції — майно», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що конфісковані активи конвертуватимуться в кошти, які будуть спрямовані на оборону та відновлення України: «Робимо це системно та відповідно до всіх процедур. Ми не підміняємо закон нашим бажанням, а реалізовуємо це стратегічне завдання у правовий спосіб».

За словами Глави Уряду, цей крок є першим у державній стратегії. Наступним має стати конфіскація російських активів на Заході для відбудови України.

«Над цим працює і Уряд, і Офіс Президента з командами найкращих юристів та з командами міжнародних експертів, наших партнерів і союзників», — підкреслив Прем’єр-міністр.