Торгівля, інфраструктурні проекти та відновлення, енергетика, євроінтеграція – ключові теми українсько-польських урядових консультацій на чолі прем’єр-міністрів обох країн, які відбулися 28 березня у Варшаві. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Україна та Польща стратегічні союзники. Ми надзвичайно вдячні за підтримку нашої держави в часи повномасштабної російської агресії», — підкреслив Денис Шмигаль і додав, що на порядку денному відносин між державами стоїть низка завдань та викликів, які необхідно вирішувати. Зокрема, це питання зброї для України.

«Її потрібно більше, і ми над цим спільно працюємо. Це передбачає, зокрема, створення спільних оборонних підприємств на території України й Польщі», — підкреслив Глава українського Уряду.

Важливим є також, за словами Прем’єр-міністра України, питання продовження лібералізації торгівлі: «Це те, що стосується можливості українських виробників продовжувати поставки своєї продукції в ЄС без мит і тарифів».

Сторони під час зустрічі обговорили розвиток інфраструктури та відновлення нашої держави. Україна надала свої пропозиції щодо, зокрема, будівництва автостради «Краківець-Львів-Броди-Рівне», в якому також зацікавлений і польський бізнес. Крім того, українська сторона сподівається на участь Польщі у відбудові України. Денис Шмигаль подякував польським партнерам за ініціативу долучитися до відновлення Харківської області, яка дуже постраждала через масований російський терор.

Не оминули увагою під час українсько-польських консультацій і енергетичні питання.

«Україна недавно пережила безпрецедентні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Польща допомагає нам стабілізувати енергосистему шляхом імпорту в Україну електроенергії», — зазначив Денис Шмигаль. За його словами, гарним прикладом поглиблення інтеграції української енергосистеми з європейською є будівництво лінії електропередач «Хмельницька АЕС – Жешув». Також Україна зацікавлена в будівництві нових транскордонних ліній та інтерконекторів.

Окремо Денис Шмигаль наголосив, що Польща підтримує нашу державу в її євроінтеграційних прагненнях: «Польща буде працювати з нами, аби перша міжурядова конференція ЄС та України щодо переговорів про наш вступ до Євросоюзу відбулася вже в першій половині цього року».

Підсумком діалогу урядів стало підписання прем’єр-міністрами Денисом Шмигалем та Дональдом Туском Спільної заяви щодо поточних двосторонніх відносин та подальших планів.