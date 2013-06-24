Спільним головним завданням України та ЄС залишається досягнення справедливого миру та довготривалої безпеки на континенті. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, яке відбулося у Львові 9 травня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«російська агресія остаточно зруйнувала стару уяву про те, що Європа і Україна – це дві окремі політичні траєкторії. Сьогодні ми одне ціле, разом ми здатні створити краще майбутнє для нашого континенту», — зазначив Глава Уряду.

Він підкреслив, що стратегічна мета України — набуття членства Європейського Союзу одразу після настання справедливого миру. Глава Уряду додав, що інтеграція України в ЄС забезпечить безпеку та процвітання як для нашої держави, так і країн співдружності.

«Ми довели, що здатні не просто захищатися, але і постійно змінюватися. Ми не зупиняли реформи. Ми за декілька кроків до повного виконання всіх наших зобовʼязань у рамках Угоди про асоціацію та готові завершити домашню роботу швидко та відповідально», — наголосив Денис Шмигаль.

Він також підкреслив, що Європа дедалі активніше демонструє рішучість та оперативність. Зокрема, запроваджуються нові санкції, реалізуються оборонні ініціативи, зміцнюється логіка єдності.

«Наша стійкість, наше вміння адаптуватися, наші природні ресурси, інтелектуальний потенціал і загартована армія, — усе це може й повинно стати новим джерелом сили для ЄС», — переконаний Прем’єр-міністр.

Він також наголосив на тому, що Україна цінує партнерство з ЄС та підтримку нашої держави.

«Вдячні за 75 млрд євро фінансової, економічної та гуманітарної допомоги. За майже 50 млрд євро військової підтримки. За кожен пакет санкцій проти агресора, за заморозку російських суверенних активів та використання прибутків від них на користь України», — зазначив Денис Шмигаль.