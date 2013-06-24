Уряд затвердив Порядок формування державних резервів та переміщення матеріальних цінностей, а також Порядок відбору відповідальних зберігачів та резервантів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 21 січня, передає пресцентр Урядовий портал.

«Посилюємо контроль та відповідальність усіх задіяних в процесі. Гарантуємо надійність та безпечність зберігання запасів сировини, палива, техніки, промислових і продовольчих товарів, медикаментів та інших ресурсів», — зазначив Денис Шмигаль, додавши, що це ще один крок в реформуванні державного резерву.

Прем’єр-міністр нагадав, що восени минулого року було ліквідовано Держрезерв та створено Державне агентство з управління резервами України, що дозволило перейти до сучасних механізмів формування та зберігання запасів.

Також на сьогоднішньому засіданні Кабінет Міністрів вдосконалив алгоритм проведення перевірок закупівель з боку Державної аудиторської служби. За словами Дениса Шмигаля, прийнятим рішенням доповнено підстави перевірки у разі непроведення відкритих торгів, придбання товарів без використання електронного каталогу, якщо до цього зобов’язує законодавство. Крім того, перевірятиметься дотримання норм про локалізацію виробництва.

«Наша мета — зробити так, щоб держава, регіони та громади купували якомога більше товарів у вітчизняних виробників. Це частина комплексної політики «Зроблено в Україні», яку започаткував Президент України», — наголосив Прем’єр-міністр.