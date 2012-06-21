Сьогодні на Закарпатті з робочою поїздкою перебуває Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У рамках візиту в область керівник уряду представив призначеного Президентом України голову Закарпатської облдержадміністрації Олексія Петрова.
За участі Прем'єр-міністра відбулося засідання регіонального штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Закарпатській області, викликаної поширенням інфекційного захворювання на COVID-19. Після засідання Денис Шмигаль дав брифінг для журналістів, що був організований у режимі онлайн.
Прем’єр-міністр відповідав на запитання про те, які заходи вживаються для підтримки малого й середнього бізнесу в умовах пандемії, а також розповів про дії уряду для скорочення масштабів безробіття, викликаного масовим поверненням закарпатських заробітчан з-за кордону.
«Ми вже сьогодні запровадили низку соціальних проєктів, серед яких є й підтримка безробітних. Також прискорили надання допомоги з безробіття незалежно від статті, за якою людина була звільнена, наступного ж дня після реєстрації. Вчора через онлайн-додаток «Дія» запровадили онлайн-реєстрацію — для того, щоб люди могли не виходити з дому. Це стосовно тих, хто вже втратив роботу. Стосовно малого й мікробізнесу, то ми запропонували через відому в Україні державну програму «Доступні кредити 5-7-9%» дати можливість підприємцям перекредитовувати свої кредити під нуль відсотків. Держава повністю відшкодовує відсоткову ставку, до того ж буде відтермінування кредиту до кінця цього року. Це так звані «кредитні канікули», — зазначив Денис Шмигаль.
Розповів голова уряду і про особливості програми «Нові гроші», адже вона прийнята для підтримки тих людей, які повернулися з заробітків, а також тих, які хочуть втримати робочі місця для діючого бізнесу. Відповідно до неї, діятимуть пільгові кредити за ставкою до трьох відсотків. Як і щодо попередньої, в цій програмі будуть впроваджені «кредитні канікули».
«Водночас разом із міністерствами соціальної політики та економіки працюємо над створенням робочих місць, яких сьогодні в Україні потрібно кількасот тисяч. Ми готові ці робочі місця презентувати і надати їх буквально найближчим часом з тією метою, щоб люди по завершенні або пом'якшенні карантинних умов могли знайти собі роботу, забезпечивши свою сім'ю як мінімум коштами на харчування, — запевнив він.
За словами Дениса Шмигаля сьогодні в нашій країні не працюють лише ті заклади, які повинні перервати ланцюжок поширення коронавірусу — розважальні заклади, а також готелі, магазини (окрім продуктових) тощо. Водночас так звана критична інфраструктура економіки, у тому числі підприємства-експортери продовжують працювати. Згідно з соціологічними дослідженнями, 70 відсотків людей ходять на роботу, додержуючись при цьому необхідних елементів самозахисту. Тож у зайнятих на цих підприємствах людей є змога завдяки цьому заробляти собі на життя.