Завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в 6 разів. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 31 грудня, передає пресцентр Урядовий портал.

Представляючи результати роботи Уряду за 2024 рік, він зазначив, що на оборону цього року спрямували більше половини видатків державного бюджету: «Буквально кожну гривню, зібрану всередині країни».

За словами Дениса Шмигаль, в оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Крім того, більше тисячі зразків зброї і техніки допущено до експлуатації і половина з них — українського виробництва.

«У сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Через проект «Армія дронів» закупили більше 1,2 млн безпілотників. Самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу. Значно просунулася ракетна програма. Була створена українська далекобійна зброя», - підкреслив Прем’єр-міністр.

Він також відзначив успішну роботу так званої “данської моделі”, коли партнери закуповують зброю для України в українських підприємств. Зокрема, вже вдалося залучити майже 1 млрд доларів.