Уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею Укрпошті. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 28 січня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Таким чином створюємо поштовий банк. Укрпошта має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості», — підкреслив Глава Уряду.

Він зазначив, що отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків стане простіше, адже всі ці сервіси будуть у пішохідній доступності.

Крім того, вищезазначеним рішенням держава протягом наступних 3-4 років заощадить до 5 млрд грн, які будуть спрямовані на фінансування пріоритетних статей бюджету.

Прем’єр-міністр наголосив, що ініційована Президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка» демонструє високу ефективність.

«Вже понад 12,6 млн українців подали заявки на допомогу, більше 11 млн вже отримали тисячу гривень підтримки», — повідомив Глава Уряду.