З першого дня свого вторгнення росія робила все, аби українські порти на Чорному морі були заблоковані. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 16 серпня, передає пресцентр Урядовий портал.

На його думку, таким чином ворог тиснув на економіку України, й одночасно тиснув на наших союзників, створюючи загрози для світової продовольчої безпеки.

«Саме тому однією з найбільших перемог для України торік стало відкриття Українського морського коридору. Минув рівно рік, і сьогодні ми можемо оцінити надзвичайно важливі результати для нашої країни», — відзначив Денис Шмигаль.

За його словами, більш ніж 2300 суден зайшло в чорноморські порти України за цей рік. Вантажообіг склав більш ніж 64 млн тонн. Майже 44 млн тонн зернових було експортовано з України.

«Все це мало позитивний вплив на різні галузі нашої економіки та на економіку загалом. Українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35% у першому півріччі 2024 року. Ми вийшли на довоєнні показники експорту», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Глава Уряду зауважив, що цей результат став можливим завдяки трьом речам. Перше — це успішні дії Сил безпеки та оборони України в Чорному морі. Друге — це унікальна ініціатива зі страхування воєнних ризиків для торгових суден, яку держава робить разом із міжнародними страховими компаніями. Третє — це відновлення української портової інфраструктури та інвестиції в її розвиток.

«Продовольча безпека — це один із 10 пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського. У червні, у Швейцарії, учасники Міжнародного саміту миру одностайно підтримали позицію України в питаннях продовольчої безпеки. Це стосується і захисту портів, і вільного та безпечного судноплавства в Чорному морі», — нагадав Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував Президенту України та всім, хто забезпечив цю важливу перемогу. А також висловив вдячність аграріям, які в складних умовах продовжують сіяти та збирати врожай, аби нагодувати Україну та світ.