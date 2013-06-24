2024 рік Україна завершує в умовах фінансової стійкості. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 24 грудня, передає пресцентр Урядовий портал.

«За рахунок податків, зборів, внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші Сили оборони. Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки», - підкреслив Глава Уряду.

Він зазначив, що Україна отримала понад 16 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility та майже 5,4 млрд доларів — за програмою співпраці з МВФ.

«Також вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів. Лише пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 млрд доларів», - відзначив Денис Шмигаль та додав, що солідарність партнерів з нашою державою дозволяє в повному обсязі виконувати усі зобов’язання перед населенням. Зокрема, за 11 місяців 2024 року понад 510 млрд грн з державного бюджету було виділено на соціальне забезпечення, 140 млрд грн — на програму державних медичних гарантій, 163 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам.

«Чітко розуміємо, звідки будемо брати кошти наступного року. Очікуємо залучити понад 38 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків. А також отримати кошти від заморожених російських активів», - зазначив Прем’єр-міністр.