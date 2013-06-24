Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 28 червня, передає пресцентр Урядовий портал.

«Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час», — зауважив очільник Уряду.

Згідно з цими угодами, в наступні 4 роки міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 млрд доларів щорічно.

«Сьогодні всі наші сили, ресурси та енергію ми направляємо на перемогу України. Робимо для цього все можливе. Завдяки продуктивній роботі української команди за лідерства Президента України Володимира Зеленського червень був насичений важливими перемогами для нашої держави», — підкреслив Денис Шмигаль.

Як наголосив Прем’єр-міністр, тільки сильна коаліція здатна забезпечити перемогу України.