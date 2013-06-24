Кращі європейські практики є для України орієнтиром для подальшого розвитку та удосконалення системи державного внутрішнього фінансового контролю та Стратегії управління державними фінансами у цілому. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Про це наголосив Перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін під час виступу на роз’яснювальній зустрічі Європейської Комісії щодо здійснення офіційного скринінгу в рамках переговорних розділів 32 «Фінансовий контроль» та «Реформа державного управління».
Так, у січні 2024 року Європейська Комісія розпочала скринінг українського законодавства на відповідність правовим нормам Європейського Союзу, що є обов’язковою процедурою під час входження до ЄС країни-кандидата.
«Завдяки схваленню інституціями ЄС Ukraine Facility Україна вже є частиною бюджету ЄС. За останні десять років в Україні впроваджено три Стратегії реформування управління державними фінансами. Зазначена робота проводилась за підтримки міжнародних партнерів, а її результати дозволили продемонструвати стійкість до зовнішніх викликів. Ухвалення чинної Стратегії реформування управління державними фінансами на 2022–2025 роки стало ще одним важливим кроком уперед, оскільки документ відповідає Методології державних видатків, фінансовій підзвітності, стандартам ЄС та найкращим міжнародним практикам», - повідомив Денис Улютін.
За його словами, якщо розглядати питання переговорного розділу 32 детальніше, на сьогодні Україна вже досягла певного прогресу у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, зокрема у створенні та функціонуванні необхідної правової та операційної бази для внутрішнього контролю та аудиту: «Це підтверджується попередніми результатами оцінки Програми SIGMA у 2023 році у рамках оцінки стану справ у системі державного управління України. Водночас Мінфін продовжує накопичувати позитивний досвід кращих міжнародних практик у цій сфері».
Так, на сьогодні Уряд України здійснив такі заходи за напрямом управління державними фінансами:
- схвалено трирічну бюджетну декларацію на 2022–2024 роки;
- розробляються кроки для повноцінного відновлення середньострокового бюджетного планування шляхом підготовки проекту Бюджетної декларації на 2025–2027 роки;
- прийнято розпорядження Уряду про проведення у 2023 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах;
- розроблено Методичні рекомендації щодо формування бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету;
- затверджено Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2024–2026 роки;
- затверджено Національну стратегію доходів на 2024–2030 роки для забезпечення мобілізації податкових надходжень під час воєнного стану та посилення її мобілізації після його завершення;
- розроблено Концепцію функціонування системи управління податковими ризиками та забезпечено повернення до довоєнних правил оподаткування;
- схвалено дорожню карту реформування управління публічними інвестиціями;
- запроваджено національну безкоштовну добровільну сертифікацію внутрішніх аудиторів, впроваджуються заходи з подальшого розвитку системи ДВФК;
- розроблено та удосконалено національне законодавство щодо внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;
- продовжується робота з удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі