Кращі європейські практики є для України орієнтиром для подальшого розвитку та удосконалення системи державного внутрішнього фінансового контролю та Стратегії управління державними фінансами у цілому. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це наголосив Перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін під час виступу на роз’яснювальній зустрічі Європейської Комісії щодо здійснення офіційного скринінгу в рамках переговорних розділів 32 «Фінансовий контроль» та «Реформа державного управління».

Так, у січні 2024 року Європейська Комісія розпочала скринінг українського законодавства на відповідність правовим нормам Європейського Союзу, що є обов’язковою процедурою під час входження до ЄС країни-кандидата.

«Завдяки схваленню інституціями ЄС Ukraine Facility Україна вже є частиною бюджету ЄС. За останні десять років в Україні впроваджено три Стратегії реформування управління державними фінансами. Зазначена робота проводилась за підтримки міжнародних партнерів, а її результати дозволили продемонструвати стійкість до зовнішніх викликів. Ухвалення чинної Стратегії реформування управління державними фінансами на 2022–2025 роки стало ще одним важливим кроком уперед, оскільки документ відповідає Методології державних видатків, фінансовій підзвітності, стандартам ЄС та найкращим міжнародним практикам», - повідомив Денис Улютін.

За його словами, якщо розглядати питання переговорного розділу 32 детальніше, на сьогодні Україна вже досягла певного прогресу у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, зокрема у створенні та функціонуванні необхідної правової та операційної бази для внутрішнього контролю та аудиту: «Це підтверджується попередніми результатами оцінки Програми SIGMA у 2023 році у рамках оцінки стану справ у системі державного управління України. Водночас Мінфін продовжує накопичувати позитивний досвід кращих міжнародних практик у цій сфері».

Так, на сьогодні Уряд України здійснив такі заходи за напрямом управління державними фінансами: