Кабінет Міністрів продовжує реформу дерегуляції. На засіданні 8 квітня 2025 року Уряд, ухвалив низку рішень та скасував понад 200 інструментів державного регулювання. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Дерегуляція бізнесу — важливий напрям економічної політики. Сьогодні Уряд скасував одразу понад 200 інструментів – дозволи, висновки, погодження, паспорти тощо, що втратили свою актуальність та обтяжували роботу бізнесу. Це майже 45% із загальної кількості інструментів, які запропонувала скасувати Міжвідомча робоча група з дерегуляції за підсумками перегляду регуляторного поля», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зокрема, Кабінет Міністрів підтримав проект розпорядження, розроблений Мінекономіки та визнав такими, що втратили чинність 43 нормативних акти та окремі норми ще у 30 рішеннях. Цим розпорядженням скасовано 182 інструменти держрегулювання:

150 інструментів — у сфері охорони здоров’я та санітарного контролю. Більшість із них стосувалися Держсанепідемслужби.

17 інструментів — у сфері аграрно-промислового комплексу.

15 інструментів — у сферах охорони праці, торгівлі, будівництва, пожежної безпеки та зовнішньоекономічної діяльності.

За розрахунками експертів, залучених до роботи над реформою, це дасть економічний ефект понад 600 мільйонів гривень.

Рішення скасовує такі інструменти, як:

Дозвіл органів державної санітарно-епідеміологічної служби на продаж продукції за межами закладів (підприємств).

Санітарний паспорт на транспорт.

Висновок про можливість будівництва оздоровчого закладу.

Погодження на завезення птахопродукції в Україну.

Дозвіл на виробництво нових асортиментних груп чи видів продукції парфумерно-косметичної промисловості.

Погодження проєкту перепрофілювання підприємства.

Дозвіл на введення в експлуатацію щойно збудованих та існуючих перукарень після проведення в них ремонту чи робіт по реконструкції приміщень та ін.

Також скасовуються такі застарілі та специфічні інструменти, як:

Погодження використання пічного опалення в комп’ютерних ігрових закладах, що розташовані у сільській місцевості, з кількістю ігрових місць до 10.

Висновок атестаційно-експертний, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей.

Дозвіл на заїзд відпочиваючих в оздоровчі заклади.

Узгодження частоти та місця відбору проб для контролю за якістю води в плавальних басейнах на морських і річкових суднах.

Погодження тривалості перерв під час роботи в порту на відкритому повітрі в холодний період року і т.ін.

Крім того, Уряд підтримав ще 5 нормативних актів, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади. Ці рішення загалом скасовують ще 21 інструмент у сферах охорони здоров’я, довкілля, АПК, космосу тощо.

За час роботи МРГ з дерегуляції переглянула 1323 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 584 рекомендовано спростити, 456 - скасувати. Наразі, враховуючи сьогоднішнє рішення Уряду, вже скасовано 352 інструменти.

Довідково

В Україні триває реформа дерегуляції роботи підприємців. Щоби спростити умови ведення бізнесу в січні 2023 року Уряд створив з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності (МРГ з дерегуляції). Очолюють МРГ Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко та Віце-прем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

До робочої групи увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби. До роботи МРГ залучені експерти Офісу ефективного регулювання BRDO, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, проєкту EU4business: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), що реалізується Ecorys у консорціумі з GIZ, BRDO та Civitta за фінансової підтримки Європейського Союзу.