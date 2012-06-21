Дерева можуть передавати у спадок інформацію, яка допомагає їм адаптуватися до динамічно мінливого навколишнього середовища. До такого висновку прийшли вчені з Швейцарії, які опублікували наукову роботу на цю тему у виданні Plant, Cell & Environment.
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За словами співробітників Швейцарського федерального науково-дослідного інституту лісу, снігу і ландшафту (WSL), дерева реагують на будь-які зміни середовища – наприклад, зміцнюють коріння у відповідь на посуху або нарощують обсяг листя у відповідь на високу вологість. Раніше вважалося, що індивідуальний «життєвий досвід» гине разом з деревом, але тепер з'ясувалося, що дерева можуть «передавати знання» наступним поколінням.
«Йдеться про процес зміни генетичного коду, відомого як метилювання. У рамках цього процесу до цитозин (компонент ДНК) приєднується метильна група. У результаті ми маємо справу з чимось, що нагадує тренування генома», – розповідає Арун Бозе, співробітник WSL.
Багаторічний експеримент, проведений швейцарськими вченими, показав, що нащадки дерев, які росли при постійному дефіциті води, краще переносять посуху. І навпаки– дерева, предки яких не відчували проблем з водою, краще ростуть у нормальних умовах з достатнім об'ємом води. Все це вказує на те, що дерева-батьки передають індивідуальний «життєвий досвід» своїм нащадкам за допомогою метилювання ДНК.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", в Індонезії археологи виявили найстаріший у світі наскальний живопис, що зображає сцену полювання печерних людей. Зображенню майже 44 000 років. На малюнку зображено групу наполовину людей, наполовину тварин, що полюють на ссавців зі списами або мотузками. За словами вчених, це найдавніше свідчення того, що ми можемо уявити про побут давніх людей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»