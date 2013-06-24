Закупівля деревини для будівництва фортифікаційних споруд відбуватиметься через електронний каталог Prozorro Market. Так військові отримають змогу купувати необхідні матеріали швидко та зручно.

Державна установа «Професійні закупівлі», яка адмініструє Prozorro Market у частині товарів широкого вжитку, вже підготувала інструмент для проведення закупівель. Зокрема, було додано понад 180 специфікацій для закупівлі круглих лісоматеріалів, без яких неможливо побудувати фортифікаційні укріплення.

З огляду на активне будівництво укріплень деревина військовим потрібна оперативно, саме тому було ухвалено рішення закуповувати її через Prozorro Market. Лише дев’ять днів у середньому триває процедура в е-каталозі. У разі відкритих торгів замовник має витратити втричі більше часу.

Завдяки Prozorro Market військові частини зможуть отримувати найкращі ціни та економити кошти, купуючи деревину напряму у виробника — ДП «Ліси України». 63 філії цього державного підприємства вже кваліфіковано до е-каталогу, повідомляє Мінекономіки.