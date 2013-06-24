Кабінет Міністрів України вдосконалив низку положень щодо функціонування системи публічних закупівель. Зокрема, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримало можливість створити централізовану закупівельну організацію (ЦЗО) для робіт і послуг. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 2 квітня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Централізовані закупівельні організації продемонстрували свою ефективність. Адже централізовані закупівлі типових стандартизованих товарів та послуг на практиці мають кращий економічний ефект, аніж децентралізовані. ЦЗО консолідують та агрегують потреби багатьох замовників в одному центрі закупівель, що спрощує підготовку до торгів та забезпечує високий рівень конкуренції серед постачальників. Постанова Уряду надає можливість Держагентству відновлення та розвитку інфраструктури України створити централізовану закупівельну організацію, яка буде проводити закупівлі робіт та послуг в інтересах замовників, підпорядкованих Держагенству, шляхом проведення відкритих торгів та закупівель за рамковими угодами. Надалі Уряд буде визначати перелік робіт та послуг, а також перелік замовників, для яких закупівля через централізовану закупівельну організацію стане обов'язковою», - пояснила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

Також вносяться зміни до особливостей закупівель, які направлені на удосконалення здійснення публічних закупівель. Зокрема, розмежовується строк оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів та тендерної документації для товарів, послуг та робіт. Для товарів і послуг мінімальний строк залишається 7 днів, а для робіт збільшився до 14 днів. Пов’язано це з тим, що закупівлі робіт технологічно складніші, тому потребують від учасників більше часу та ресурсів для оцінки вартості пропозиції та формування документів для участі в закупівлі.

Замовникам повертається право здійснювати публічні закупівлі товарів, послуг, робіт, незалежно від їх вартості, шляхом застосування відкритих торгів із публікацією оголошення англійською мовою, що покращить умови участі в закупівлях нашим іноземним партнерам.

Ще одне нововведення стосується уникнення дискримінації учасників. Постановою встановлюється, що замовники не можуть в тендерній документації встановлювати вимоги, що обмежують нижню межу ціни тендерної пропозиції учасника процедури. Ця норма покликана прибрати маніпуляції з боку державних замовників, які мали місце на закупівлях електричної енергії.