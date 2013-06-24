Уряд планує розширити простір «Дія.City» на діяльність наукових парків, що стане важливим кроком у розвитку наукоємних галузей економіки. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час заходу Diia.City Anniversary 3.0, який відбувся 7 лютого.Він зазначив, що «Дія.City» постійно вдосконалюється і нещодавно цей простір став доступним для невеликих стартапів.

«Я впевнений, що наше майбутнє, майбутнє нашої країни напряму пов’язане з ІТ. Тому уряд робить усе можливе, щоб українські ІТ-компанії працювали стабільно, а в країні з’являлися нові технологічні бізнеси», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що метою відкриття простору три роки тому було підвищення активності технологічних компаній в Україні, створення привабливих умов роботи для технологічних гігантів і стартапів.

«Відразу після російського вторгнення ми дозволили defense-tech компаніям заходити в «Дія.City». До 2022 року таких компаній в Україні було близько двадцяти. А нині лише в «Дія.City» їх понад 240. За короткий час створили в Україні принципово новий технологічний ринок. І це рішення стало одним із чинників нашої обороноздатності», — наголосив він і додав, що ІТ-сектор — найбільший експортер послуг в Україні й посідає друге місце в загальній структурі українського експорту після агропродукції.

«За підсумками минулого року експортна виручка ІТ-послуг становила 6,4 мільярда доларів. Це і є посилення нашої економічної стійкості», — зазначив Прем’єр-міністр.

За його словами, держава створює ефективну екосистему для розвитку інноваційних компаній. Так, успішно діє платформа для розвитку й підтримки військових інновацій defense-tech, де компанії працюють над розробленням розумних дронів, новими рішеннями для автоматизації безпілотників, роботизованими системами тощо. Над новими можливостями для реабілітації захисників і захисниць, як підкреслив Денис Шмигаль, триває робота в сегменті українського medtech, який відкриває перспективи масштабування випуску біонічних протезів і вдосконалення їх функціоналу. EdTech — це сучасні цифрові рішення для української освіти, а BioTech та AgrоTech — нові можливості в біофармацевтиці, прискорення відновлення ґрунтів після розмінування, виробництво біопалива. Він наголосив, що до 2030 року Україна має намір увійти до трійки країн світу за рівнем інтеграції та впровадження рішень на основі штучного інтелекту, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.