Про це заявив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в ефірі радіостанції X.ON під час робочої поїздки на Херсонщину. Він зустрівся з іншими представниками регіональних медіа. Зокрема йшлося про роботу журналістів на деокупованих територіях.

«Моє перебування на Миколаївщині та розуміння того, як працює система інформування громадян на Херсонщині, змушує переглянути ствавлення держави до роботи регіональних медіа. Ми посилимо увагу до цього напряму і продовжимо шукати донорські гроші, щоб забезпечити максимально широке та об’єктивне інформування громадян на підконтрольних і тимчасово окупованих територіях України», — сказав він.

Ростислав Карандєєв зазначив, що нині виклик для держави — донесення правдивої інформації, оскільки російська пропаганда спрямовує сили на дискредитацію уряду України, місцевої влади, Збройних сил. Ускладнює роботу брак технічних спроможностей, зокрема в місцях, де внаслідок бойових дій зруйновано теле­ і радіопередавальні комплекси й інфраструктура для передачі інтернет­сигналу.

«Протидія фейкам — один з напрямів боротьби з ворогом, що забезпечить нашу стійкість, а надалі — визволення України», — підкреслив він.

Керівник міністерства зауважив, що регіональним медіа слід надати змогу розвиватися і задовольняти потреби громад. «Дякую за роботу всім представникам медіа, бо ви працюєте, навіть перебуваючи в умовах небезпеки, і здійснюєте справді героїчні вчинки», — цитує слова Ростислава Карандєєва МКІП.