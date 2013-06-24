Держава виплатила роботодавцям 56 млн грн у межах компенсаційної програми за працевлаштування 2500 внутрішньо переміщених осіб з початку 2025 року. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«1500 роботодавців отримали від Уряду компенсацію з початку цього року за працевлаштування 2500 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. 126 з них — люди з інвалідністю. Підприємцям компенсували загалом 56 млн грн. Завдяки фінансовій підтримці роботодавців через цю програму ми допомагаємо внутрішнім переселенцям швидше знайти роботу, адаптуватись на новому місці проживання, мати можливість забезпечувати себе й свою родину», — зазначила Тетяна Бережна.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб було працевлаштовано за цією програмою у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях та Києві.

Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становить 8 тисяч гривень.

Щоб отримати компенсацію, роботодавець має:

укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою;

подати заяву на отримання компенсації через Портал Дія

або в паперовій формі у центрі зайнятості за місцем ведення господарської діяльності разом з пакетом необхідних документів.

Довідково

Нагадаємо, Уряд запровадив програму надання компенсацій за працевлаштування ВПО на час дії воєнного стану у квітні 2022 року. Мета програми – пришвидшити адаптацію людей, які змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення. За кожного працевлаштованого з-поміж ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (на сьогодні – 8 000 грн) впродовж 3 місяців, а за працевлаштування ВПО з-поміж осіб з інвалідністю – впродовж 6 місяців. Реалізатором програми є Державна служба зайнятості.

Програма надання компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО є складовою флагманського проекту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.