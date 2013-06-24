Міністерство оборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного з державних підприємств.

У межах пілотного проєкту, що стартував торік у грудні під загальною координацією Головного управління оборонних інновацій Міністерства оборони, держава вже отримала змогу виробляти кодифіковані FPV-дрони. У межах тристоронньої угоди приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво безпілотних літальних апаратів на базі одного з державних підприємств, що належать до сфери управління Міноборони.

Передбачено, що вироблену продукцію спрямовуватимуть підрозділам Сил оборони України. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування держпідприємство зможе самостійно брати участь у тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.

«Безумовно, маємо позитивний досвід. Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку. У підсумку це дасть змогу підвищити якість готової продукції за рахунок сталої конкуренції», — прокоментував перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Фахівці Головного управління оборонних інновацій МОУ напрацювали дорожню карту з організації аналогічних виробництв разом з іншими розробниками безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Завдяки цьому можна істотно збільшити виробничі потужності для масштабування виробництва бойових засобів перемоги.

«Готові розширювати співпрацю із приватними компаніями. Маємо пакет шаблонних документів та покрокову інструкцію запуску аналогічних ліній з виробництва БпАК на інших державних підприємствах», — уточнив начальник Головного управління оборонних інновацій Юрій Таранюк, повідомляє Міноборони.