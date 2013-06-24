Кабінет Міністрів ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту Мінветеранів, за яким дітям ветеранів війни, котрі навчаються на контрактній основі в закладах фахової передвищої або вищої освіти, Мінветеранів сплатить повну вартість за навчання на відповідний навчальний рік.

«Ухвалена урядом постанова — перший крок у реалізації експериментального проєкту, спрямованого на підтримку освіти дітей ветеранів, а також дітей полеглих воїнів. Мінветеранів надасть кошти для повного покриття вартості річного навчання на платних місцях у закладах усіх форм власності незалежно від раніше отриманого ними рівня освіти. Сповіщення про надання державної допомоги надійде через застосунок «Дія», його лише потрібно буде підтвердити», — зазначила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Отримати державну допомогу на оплату навчання зможуть: діти, які мають статус члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці; діти осіб з інвалідністю внаслідок війни; діти учасників бойових дій, визначених у пунктах 19—25 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин; діти осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.

Юні українці, котрі навчаються на контрактній основі, відомості про підставу отримання якої внесено в ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти), автоматично отримають сповіщення через застосунок «Дія».

Важливий експериментальний проєкт реалізує Мінветеранів спільно з Мінцифри та Міністерством освіти і науки, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.