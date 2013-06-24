Кабінет Міністрів збільшив розмір компенсації для агровиробників, які планують розміновувати землі сільськогосподарського призначення, з 80% до 100%. А торги із закупівлі послуг з розмінування сільгоспземель мають відбуватися виключно на аукціонах в системі Prozorro за участі не менш як двох учасників.

«Ми повністю покриваємо вартість гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення для тих агровиробників, які лише планують очищувати свої ділянки. Оплату таких послуг бере на себе держава», — сказалаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Станом на зараз фермери загалом подали 135 заявок на розмінування 3897 ділянок загальною площею понад 17 252 гектари.

«Ухваливши постанову про збільшення вартості компенсації до 100%, ми створили всі умови, щоб фермери розпочали розміновувати ті ділянки, які не обробляють, оскільки на них можуть бути міни чи інші вибухонебезпечні предмети. У бюджеті закладено 3 мільярди гривень на програму компенсацій, в нас вже зареєстровано 51 оператора протимінної діяльності», — сказав заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, повідомляє Мінекономіки.