Приватизація державних підприємств передбачає збільшення робочих місць і залучення інвестицій. Таке переконання висловив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду, коментуючи проєкт розпорядження КМУ щодо передачі в управління Фонду держмайна майже 200 об’єктів державної власності.
Робиться це для початку процесу приватизації цих об’єктів. «Головними умовами приватизації ми вбачаємо збереження й збільшення робочих місць, сплату податків, інвестиції у відповідне підприємство. В Україні понад три тисячі державних підприємств. І жоден український уряд не зміг ефективно управляти такою кількістю підприємств. Тому ми продовжуємо рух у бік приватизаційних процесів на відкритих і чесних конкурсах», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
Кабінет Міністрів також підтримав проєкт постанови щодо затвердження Методики розрахунку концесійних платежів. Цим рішенням встановлюється методика визначення справедливої ціни, яку приватне підприємство може отримати від концесій із державою. «Приватні компанії інвестують кошти, створюють додаткові робочі місця для українців, а на заміну отримують справедливу частку прибутку від такої спільної роботи з державним підприємством», — зазначив глава уряду. Це ефективний механізм, який сприятиме зменшенню корупції, збільшенню кількості робочих місць та зростанню економіки.
Нині уряд завершує напрацювання законопроєкту, де буде визначено перелік об’єктів, які мають залишитися під контролем держави.
«Йдеться про важливі державні компанії, скажімо, «Нафтогаз» чи «Енергоатом». Наша стратегія — залишити близько 300 підприємств із понад трьох тисяч під контролем держави. Вбачаємо, що це саме та кількість, той баланс і оптимальний варіант, коли уряд продовжуватиме через різні підприємства виконувати свої зобов’язання перед українцями і при цьому зможе залишатися ефективним власником», — зазначив Денис Шмигаль.