Система державного управління під час повномасштабного вторгнення росії показала стійкість управлінських інституцій та людей, які там працюють. Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на форумі державотворців «Софія Київська».

«Коли росія здійснила вторгнення, то очікувала на швидкий колапс нашого державного управління. Але відбулося протилежне. Українці продемонстрували єдність та рішучість, а держава — міцність і стійкість», — наголосив глава уряду.

На заході Денис Шмигаль розповів студентам Української академії лідерства про пріоритети роботи уряду. До головних з них, звісно, належить оборона.

«Ми створили одну з найсильніших армій у Європі. Торік наш ОПК зріс утричі, цього року очікуємо на ще більше зростання», — підкреслив Денис Шмигаль.

Ще один важливий пріоритет — відбудова. «Ми не можемо чекати, доки закінчиться війна, адже людям потрібні електрика, житло, школи, лікарні, транспорт. Тому відновлюємо це в першу чергу», — зазначив Прем’єр.Євроінтеграцію він назвав третім пріоритетом, над яким працює Кабінет Міністрів. Денис Шмигаль наголосив, що уряд і держава розраховують на молодих менеджерів, адже саме вони визначатимуть траєкторію розвитку України у ХХІ столітті, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.