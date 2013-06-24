Зміцнення сил оборони, відбудова, соціальна та економічна політика, а також ефективна робота з партнерами. Такі ключові напрями роботи уряду означив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Украіна. Рік 2025».

Денис Шмигаль наголосив, що пріоритет номер один — зміцнення Сил безпеки і оборони: «Кожну зібрану гривню в Украіні спрямовуємо на ці потреби. Цього року в бюджеті передбачено 2,2 трильйона гривень. Це 26% нашого ВВП. Торік украінськии ОПК зріс ушестеро. Нині Украіна виробляє 30% номенклатури потреб украінськоі арміі. Наша мета — щонаименше половину потреб у зброі мають закривати украінські підприємства».

Ефективна соціальна політика — другии напрям роботи уряду. Денис Шмигаль наголосив, що держава виконує своі соціальні зобов’язання та робитиме це и надалі. За 2024 рік виплачено понад 730 млрд грн пенсіи та маиже 180 млрд грн інших соціальних платежів. Він повідомив, що в березні буде проведено індексацію пенсіи, триває робота над запровадженням підтримки родин з дітьми, базовоі соціальноі допомоги та накопичувальноі пенсіі. Діють програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, вразливих сімеи тощо.

Денис Шмигаль наголосив, що у відновленні пріоритетом цього року будуть житло та енергетика.

Також, як зазначив Прем’єр-міністр, уряд продовжить політику підтримки економіки и украінського виробника. Тут ідеться про пільгове кредитування, компенсацію за украінську техніку, програми грантів для відкриття бізнесу, «Національнии кешбек», до якоі долучилися 5 млн людеи та понад 2 тисячі виробників.

«Єдинии підхід підтримати наш бізнес, нашу економіку — це культура підтримувати своіх. Тому на цьому ми зосереджуємося, над цим працюємо», — підкреслив він.

Ще один важливий напрям, якии назвав Денис Шмигаль, — взаємодія з партнерами заради перемоги та стіикості.

«Цьогоріч маємо вже підтвердження про 38,4 мільярда доларів бюджетноі підтримки. Працюємо з МВФ та Єврокомісією, Світовим банком, ЄБРР, іншими фінансовими структурами», — зазначив глава уряду.

Він переконании, що всі виклики четвертого року повномасштабноі віини Украіна зможе подолати.

«Украіна консолідувалася, Украіна витримала цих три роки, ми продовжуємо нашу боротьбу. Передовсім завдяки Силам безпеки і оборони, завдяки нашим захисникам і захисницям, які три роки ведуть оборону нашоі держави, оборону європеиських східних кордонів», — наголосив Прем’єр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ