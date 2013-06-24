У 2024 році Президент Володимир Зеленський ініціював комплексну політику “Зроблено в Україні” на підтримку вітчизняних товаровиробників. Як розповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду», за рік її реалізація дала свої позитивні результати. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, держава інвестувала в розвиток малого й середнього бізнесу 11 млрд грн за грантовою програмою єРобота.

«Це згенерувало 60 тисяч нових робочих місць. Цьогоріч на фінансування грантів у бюджеті передбачено 1,4 млрд грн», — зазначив Денис Шмигаль.

Програма «Доступні кредити 5-7-9» також пролонгована на 2025 рік, у держбюджеті на неї закладено 18 млрд грн.

Як повідомив Прем’єр-міністр, до програми Національний кешбек доєдналося 1,6 тисяч українських виробників, 8 млн громадян, з яких 4,5 млн є активними користувачами.

«Формуємо культуру підтримки українського виробника, звичку купувати українське та цінувати українську якість», — підкреслив Глава Уряду.

За словами Дениса Шмигаля, торік програмою єОселя скористалося 8,5 тис. українських родин, зокрема військовослужбовці. На реалізацію програми у 2025 році виділено додаткові 20 млрд грн.

«Зареєстровано вже сто індустріальних парків. Держава виділила 1,1 млрд гривень на розбудову їх комунікацій, що дозволить швидше залучити інвестиції. За розрахунками профільного міністерства, кожна вкладена гривня згенерує до 6 грн приватних інвестицій», — зауважив Прем’єр-міністр.

Також Уряд активно розвиває механізми компенсації за купівлю української техніки, зокрема сільськогосподарської та енергообладнання. Продовжується програма “Шкільний автобус”. Як зазначив Прем’єр-міністр, у 2025 році на купівлю шкільних автобусів українського виробництва буде спрямовано 1,6 млрд грн.

«Підтримуємо аграріїв грантами, доступними кредитами та субсидіями. У пріоритеті на 2025 рік для аграрної сфери: розмінування сільськогосподарських земель та повернення їх в обробку, подальший розвиток аграрної переробки, підтримка малого та середнього фермерства, акцент на прифронтових територіях, де аграрії потребують додаткової допомоги», — підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, у 2024 році Уряд зосередився на ключових пріоритетах відбудови: енергетика, школи, лікарні, житло, гуманітарне розмінування.

Як повідомив Прем’єр-міністр, вдалося відновити 155 шкіл, 124 медичних заклади, реалізовано 640 інфраструктурних проектів, зменшено площу потенційно замінованих земель із 174 тисяч до близько 139 тисяч квадратних кілометрів.

«У межах програми єВідновлення за 2024 рік понад 46 тисяч родин отримали 4,7 млрд грн на відшкодування за пошкоджене та зруйноване житло. Видали житлових сертифікатів на 4,4 млрд грн ще для 2,8 тисячі родин. Уряд додатково перерозподілив 15 млрд грн на компенсації за пошкоджене та знищене житло для ВПО», — зазначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр відзначив, що у 2025 році на програму єВідновлення передбачено 4 млрд грн. Її фінансування буде збільшуватися за рахунок коштів від використання російських заморожених активів.

Крім того, держава сформувала Єдиний портфель публічних інвестицій, який об’єднує 787 проектів. За словами Прем’єр-міністра, на 2025 рік передбачено фінансування програми з різних джерел у розмірі понад 224 млрд грн.

«Фінансування буде здійснюватися в межах нової системи Public Investment Management (PIM). Її мета — ефективно використовувати не лише бюджетні кошти, а спрямувати ресурс наших партнерів на пріоритетні проекти, що відповідають стратегічним цілям країни в умовах повномасштабної війни», — відзначив Денис Шмигаль.