У цьому році за програмою медичних гарантій запроваджено новий пакет медичних послуг «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення in vitro)». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На цю послугу в держбюджеті на 2024 рік передбачено 1,87 млрд грн для надання таких послуг 30 тис. пацієнткам. Станом на 31 липня 2024 року за цим пакетом медичних послуг укладено договори на 50 млн гривень.

Нині за рахунок програми медичних гарантій безоплатно отримати медичні послуги з лікування безпліддя можна в 15 медичних закладах у різних регіонах країни (зокрема, в Києві, Львові, Дніпрі, Чернівцях, Рівному, Одесі, Івано-Франківську).

З початку року найбільше послуг з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій надали комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний перинатальний центр» (м. Львів) та товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Добробут-поліклініка» (м. Київ).

Пацієнти можуть отримати послуги з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій у будь-якому медичному закладі, що надає такі послуги, незалежно від місця проживання.

«Доступність послуг з лікування безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій є важливою. Адже вже зараз слід подбати про демографічну ситуацію в нашій державі, яка, як стверджують експерти, є досить невтішною з огляду на проблеми зменшення населення внаслідок вторгнення російської федерації і старіння населення. Проте низький попит на ці послуги свідчить про низьку поінформованість населення. Наразі із залученням заінтересованих сторін для успішної реалізації ініціативи проводиться комунікаційна кампанія для підвищення поінформованості населення щодо доступності послуг лікування безпліддя. Продовжуємо працювати над тим, щоб якісні медичні послуги ставали все доступнішими для пацієнтів», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.