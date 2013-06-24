Країна готується до інтеграції в мирне життя наших захисників і захисниць. Про це розповіла міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Вона повідомила, що уряд підтвердив і схвалив ініціативу Мінветеранів переходу від військової кар’єри до цивільного життя. Це нормальна практика для країн НАТО, де ця система існує на практиці. Наші воїни мають отримувати всю необхідну допомогу.

«Після перемоги багато людей повернеться до своїх громад, і ми маємо створити всі умови для них. У цей період перейдемо до відновлення країни та сталого розвитку. Тому тут важливо надати людям інструменти власного розвитку, щоб вони інтегрувалися в родини та економіку громади, отримали цивільну спеціальність», — зазначила очільниця Мінветеранів.

Вона повідомила, що завдяки створенню кількох пілотних проєктів Міністерство у справах ветеранів разом з Міністерством освіти і науки опрацьовує організацію центрів ветеранського розвитку в закладах освіти. Це дає змогу створити гнучкі та доступні інструменти опанування цивільної спеціальності. Заплановано багато аспектів розвитку ветеранського спорту.

«Ми всі живемо в одній країні та знаємо, які проблеми у військовослужбовців. Нині фактично щотижнево відбуваються наради під головуванням Прем’єр-міністра, щоб пришвидшити процес дебюрократизації для отримання медичної та психологічної допомоги», — розповіла Юлія Лапутіна.

Вона зазначила, що нині міністерство працює над пілотним проєктом інституту помічника ветеранів у Львівській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій областях. Координуватимуть їхню діяльність сервісні центри для ветеранів.

«Ми створюємо екосистему сприяння інтеграції ветеранів у мирне життя. Паралельно із цим відкриваємо ветеранські вікна в ЦНАПах, де будуть доступні всі наявні послуги», — цитує слова своєї очільниці Мінветеранів.