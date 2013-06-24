Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка встановлює чіткі правила взаємодії між учасниками національної системи крові та впорядковує її фінансування відповідно до фактичних потреб системи охорони здоров’я, що передбачено Законом України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Йдеться про встановлення механізму формування потреби від кожної лікарні, яка надає послуги з трансфузії, на підставі чого формується прогнозована щорічна потреба в донорській крові та її компонентах всієї системи охорони здоров’я. Заявлена прогнозована річна потреба лікарень в крові та її компонентах буде забезпечуватися безоплатно центрами крові з якими укладені відповідні договори про розподіл.

Завдяки затвердженню Міністерством охорони здоров’я середньої референтної ціни утворюється прозорий механізм формування видатків держави у цій галузі. Органи місцевого самоврядування, як і раніше, матимуть можливість додатково фінансувати центри крові з місцевих бюджетів, якщо їх економічна ефективність нижча від референтних центрів крові. Фінансування центрів крові державної та комунальної форми власності має бути повноцінним та відповідати реальним витратам центрів крові. Це дозволить ефективно планувати бюджетні видатки та забезпечити покриття потреб як цивільних, так і військових структур.

Разом з тим, постановою передбачено вимогу щодо належного функціонування лікарняних банків крові та утворення лікарняних трансфузіологічних комітетів, що має забезпечити постійні запаси донорської крові та її компонентів в лікарні, а пацієнтам та їх родичам не будуть пропонувати придбати кров або знайти і привести декількох донорів.

Пацієнти, які лікуються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, завжди мають отримувати послуги з трансфузії крові та компонентів крові безоплатно. Також ведеться робота щодо покриття безоплатним забезпеченням донорською кров’ю пацієнтів при лікуванні, яке передбачає переливання крові, в приватних лікарнях, які в рамках Програми медичних гарантій уклали договори з Національною службою здоров’я України.

Відповідно до вимог постанови в закладах охорони здоров’я впроваджується ефективна організація надання трансфузіологічної допомоги, яка передбачає планування, своєчасне формування заявок про потребу в центри крові, управління запасами лікарняним банком крові, належне використання донорської крові та її компонентів лікарями, розширення кількості обов’язкових лабораторних тестів перед трансфузією. Такі заходи будуть відбуватись під постійним наглядом лікарняного трансфузіологічного комітету. Лікарні, які не матимуть у своєму складі таких структур і не впровадять зазначені заходи, не матимуть права здійснювати трансфузію.

Рішення Уряду впроваджує у практику вимоги та правила, які діють в країнах Європейського Союзу, що є зобов’язанням Україні в рамках євроінтеграції. Важливу роль в координації активностей учасників системи крові з метою реалізації вимог цієї постанови відведено Національному трансфузіологічному центру, функції якого виконує спеціалізована державна установа «Український центр трансплант-координації».

Нагадаємо,торіч Урядом, в рамках євроінтеграції, затверджено ліцензійні умови провадження господарської діяльності із заготівлі та тестування донорської крові та компонентів крові незалежно від їх кінцевого призначення, перероблення, зберігання, розподілу та реалізації, які набувають чинності в червні цього року.

Відтоді виготовляти донорську кров та компоненти можна буде виключно в центрах крові, а відділення трансфузіології в закладах охорони здоров’я будуть перетворені на лікарняні банки крові. Видачу відповідних ліцензій проводитиме Держлікслужба.