Ще понад 3,3 млрд гривень отримають українці за програмою «Зимова єПідтримка» протягом 17-19 січня. Цього разу Уряд виплатить кошти тим, хто подав заявки через застосунок Дія з 12 грудня по 14 січня, а це 3 млн 344 тис. людей. Серед них — майже 700 тис. виплат на дітей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Таким чином, з урахуванням цих виплат, уже понад 9,7 млн громадян, які подали заявки в Дії від початку програми, отримають по 1000 гривень фінансової допомоги від держави, зокрема 2,4 млн виплат на дітей. Ще 1,2 млн громадян уже отримали допомогу через Укрпошту.

«Сумарно, разом із попередніми виплатами, майже 11 мільйонів українців отримають кошти за заявками, поданими через Дію, та в Укрпошті. Програма стала однією із найпопулярніших сервісів за весь час існування сервісу Дія. Всі українці, які подали заявки на отримання допомоги, отримають кошти, Уряд забезпечив фінансування програми достатньою мірою. Тому українці, які ще не скористалися підтримкою від держави, мають таку можливість до кінця зими», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Подати заявку на «Зимову єПідтримку» можна до кінця лютого 2025 року через Дію, відділення банків-партнерів та Укрпошту — більше інформації на сайті програми.

Станом на 17 січня загальна кількість українців, які подали заявки через Дію, банки та отримують допомогу через Укрпошту — понад 12 млн.

На що можна витратити кошти?

На оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо. Можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі.

Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Як подати заявку на виплату допомоги через Дію?

Авторизуйтеся в застосунку Дія.

У Сервісах виберіть Зимову єПідтримку.

Ознайомтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Розпочати».

Оберіть, для кого призначена виплата, — для себе чи для дитини. Якщо для дитини — має підвантажитися свідоцтво про народження в Дії. Якщо не підвантажилось — натисніть «Додати свідоцтво».

Виберіть рахунок для виплати. Якщо у вас уже є картка Національний кешбек, виберіть її, якщо немає, Дія запропонує відкрити картку в застосунку одного з банків-партнерів.

Перевірте дані, підтвердіть, що перебуваєте в Україні та натисніть «Надіслати».

Хто може подати заявку через банк?

Люди віком 65+, які не мають застосунку Дія (потрібно надати паспорт та РНОКПП)

Люди, які відмовилися від РНОКПП через релігійні переконання (потрібно надати паспорт із відповідною відміткою)

Опікуни, піклувальники або законні представники малолітніх чи неповнолітніх осіб (потрібно надати паспорт опікуна чи законного представника, документ про встановлення опіки чи піклування та свідоцтво про народження дитини)

Хто може подати заявку через Укрпошту?

Люди старше 60 років, які не мають застосунку Дія (потрібно надати паспорт та РНОКПП).

Недієздатні люди, за яких заявку подає опікун (документ, який посвідчує особу опікуна та документ, що підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги).

Люди з інвалідністю I та II групи та особи, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банки (документ, що підтверджує статус отримувача пенсії або соціальної допомоги).

Громадянам, які на момент дії програми вже отримують пенсії та соціальні виплати через Укрпошту, заявку подавати не потрібно. Допомогу буде нараховано автоматично за списками Мінсоцполітики. Про нарахування 1000 гривень вас повідомлять працівники Укрпошти під час планової виплати пенсії або соцдопомоги.

Довідково

Програма «Зимова єПідтримка» ініційована Президентом України Володимиром Зеленським і покликана надати соціальну підтримку громадянам у складний зимовий період. Одноразова державна допомога в розмірі 1000 гривень надаватиметься всім українцям, зокрема дітям, які перебувають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій).

Проект розроблено Міністерством економіки за участі Мінцифри, Мінсоцполітики. Учасниками проєкту є АТ «Укрпошта», технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.