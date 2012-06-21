«Тривалий час існувало таке уявлення, що архівісти мають бути тими цензорами, які визначають кому і що можна показувати, хто не доріс, або доріс до сприйняття певної інформації. Це абсолютна радянщина. Цей культ повністю продовжує існувати в Росії, де архіви продовжують закривати, а тих істориків, які намагаються оприлюднювати дані, ув’язнюють», — на цьому сьогодні під час онлайн брифінгу наголосив голова Державної архівної служби Анатолій Хромов.
Він переконаний, що місія архівіста — надати повний доступ для дослідників, фахівців. «Ми не коментуємо і не роз’яснюємо суть документів, ми вважаємо, що українське суспільство зріле, і може говорити про позитивні й негативні речі, зокрема про трагедії. Ми лише показуємо документальну правду, а наше суспільство й наші сусіди роблять висновки», — каже Анатолій Хромов.
Фахівець акцентував, що ключова теза роботи Державної архівної служби на майбутнє: відкритість — наша сила.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»